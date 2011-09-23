"Хлеб Инвестбуд" поставит первые 100 тыс. тон зерна в Бангладеш по межправительственному соглашению.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

В компании напомнили, что между Украиной и Республикой Бангладеш было заключено межправительственное соглашение о поставке на протяжении 2011/2012 маркетингового года 1 млн. тонн пшеницы. От украинской стороны выполнение соглашения будет обеспечивать подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации - компания "Хлеб Инвестбуд".

По словам генерального директора компании Роберта БРОВДИ, "в рамках общего соглашения достигнута договоренность об условиях и объемах первого этапа поставок. Это - 100 тыс. тонн пшеницы, которые на условиях CIF в ближайшее время будут отгружены "Хлеб Инвестбудом" в Бангладеш".

Руководитель "Хлеб Инвестбуда" отметил, что конкретные объемы, сроки и обстоятельства следующих экспортных траншей по соглашению с этой южноазиатской страной будут определяться после завершения первой поставки. Кроме этого, Р.БРОВДИ сообщил, что в данное время с бангладешской стороной ведутся переговоры о реализации общего инвестиционного проекта в сфере логистики, который в случае успешного воплощения позволит Украине стать доминирующим поставщиком зерна в эту страну.