В Хмельницкой области налоговики разоблачили подпольную винокурню

В Хмельницкой области налоговики совместно с сотрудники СБУ разоблачили мини-цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Незаконное производство алкоголя осуществлялось в гаражном помещении, без специального разрешения-лицензии на право реализации алкогольных изделий. Готовая продукция разливалась в пластиковые ПЭТ-бутылки вместимостью 5-6 литров.

Организацией ее сбыта занимались двое мужчин, один из которых, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель, использовал собственный автомобиль.

В ходе обыска из противоправного оборота правоохранители изъяли 800 литров фальсифицированной водки без марок акцизного сбора, 200 литров спирта на сумму около 160 тыс. грн.

Экспертиза изъятых алкогольных напитков подтвердила, что они являются водно-спиртовым раствором, не пригодным для реализации в торговой сети и опасным для здоровья, а при употреблении достаточно большой дозы – для жизни.

В настоящее время против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт алкогольных напитков, изготовленных из недоброкачественного сырья), по которой им угрожает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.