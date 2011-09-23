Гидрометцентр прогнозирует теплую зиму с изменчивой погодой и опасными явлениями

В Украине будет теплая зима с изменчивой погодой и большим количеством опасных явлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

“Хотя в декабре температура будет близкой к норме, январь и февраль ожидаются теплее на 1-2 градуса. Трудно сказать, насколько эта аномалия будет значительной. Но минимальные для территории Украины температуры (до 40 градусов ниже нуля) очень маловероятны”, - сказал Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, зимний период начнется в обычные сроки. Характер погоды прогнозируется очень изменчивый, с неустойчивым снежным покровом и значительным количеством опасных явлений, связанных с усилением скорости ветра, гололедом и налипанием мокрого снега.

Также Н.КУЛЬБИДА констатировал, что в Украине продолжается очень теплая осень, однако высокие температуры и малое количество осадков привели к жесткой засухе на почве. По оценкам Гидрометцентра, таких неблагоприятных для сева условий не было с 2004 года: еще с августа средняя температура превышает норму на 5-8 градусов, при этом изменений не ожидается до первой декады октября.

“Лишь на 10-15% территории Украины почва увлажнена нормально, поэтому сев озимых культур сейчас нецелесообразен. Более того, в начале октября ожидается резкое похолодание, поэтому возможны проблемы с теплообеспечением уже посеянных культур”, - отметил Н.КУЛЬБИДА.