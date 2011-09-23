Украина готова в большом количестве экспортировать зерно в Японию - Азаров

Украина готова в большом количестве экспортировать зерно в Японию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с председателем комитета делового сотрудничества Японии с Украиной «Кейданрен», председателем правления корпорации «Сумитомо» Мотоюки ОКА.

«Мы готовы экспортировать в большом количестве зерно и не только зерно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована в японских инвестициях в развитие аграрного сектора.

Н.АЗАРОВ отметил, что двусторонняя торговля между Украиной и Японией развивается успешно, однако японский импорт в Украине существенно превышает экспорт украинских товаров в Японию.

«Я думаю, что нам надо приложить усилия, чтобы сбалансировать двусторонние отношения», - сказал Н.АЗАРОВ.