Озимые зерновые посеяны на 3,3 млн. га – Минагропрод

В Украине, по данным на 23 сентября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 3,3 млн. га, что составляет 40% от прогноза, в том числе: пшеница – 3 млн. га (45%), рожь - 214 тыс. га (62%) и ячмень - 79 тыс. га (6%).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Озимый рапс посеян на площади 874 тыс. га или 92% от прогноза.

Зяблевая обработка земли проведена на площади 4,6 млн. га (35%), в том числе глубокая пахота - 626 тыс. га (58%).

Отмечается, что обеспеченность аграриев семенами составляет 1,8 млн. тонн или 103% от потребности. По данным Госсельхозинспекции Украины, к посевным кондициям доведены 110% прогнозируемых объемов семян озимых культур.

Протравителей семян имеется 1 тыс. 225 тонн или 99% от потребности, которая составляет 1 тыс. 243 тонны.

Сообщается также, что с учетом переходных остатков, в наличии имеется 431 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 91% от заявки (474 тыс. тонн).

В министерстве напомнили, что озимые культуры под урожай 2012 года прогнозируется посеять на площади 9,2 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры – 8,3 млн. га (на 280 тыс. га больше против 2010 г.), из них озимую пшеницу – 6,7 млн. га, озимый ячмень - 1,2 млн. га, озимую рожь – 343 тыс. га. Посев озимого рапса планируется на площади 952 тыс. га, что практически на уровне прошлого года.