Аграрии собрали 2,4 млн. тонн кукурузы

В Украине, по данным на 23 сентября т.г., кукуруза на зерно собрана на площади 469 тыс. га (13% от прогноза), намолочено 2,4 млн. тонн зерна, урожайность 52,2 ц/га (в 2010 г. - 40,2 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Гречиха собрана на площади 242 тыс. га (81%), намолочено 271 тыс. тонн зерна, урожайность 11,2 ц/га. Просо обмолочено на 142 тыс. га (87%), получено 275 тыс. тонн зерна при урожайности 19,4 ц/га.

Сообщается также, что наращиваются темпы сбора подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Так, подсолнечник обмолочен на 2,7 млн. га (59%), намолочено 4,8 млн. тонн семян, урожайность 18 ц/га. Соя собрана на 347 тыс. га (31%), намолочено 675 тыс. тонн зерна, урожайность 19,4 ц/га. Сахарная свекла выкопана на площади 131 тыс. га (24%), собрано 4,6 млн. тонн корней при урожайности 352 ц/га.

Отмечается, что на 23 сентября т.г. зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно) собраны на площади около 12,1 млн. га (78%), намолочено 37,6 млн. тонн зерна при урожайности 31,1 ц/га. Из группы зерновых культур, сбор которых завершен, получено (в первично оприходованном весе) пшеницы (озимой и яровой) - 23,2 млн. тонн, ячменя (озимого и ярового) - 9,5 млн. тонн, гороха - 389 тыс. тонн и ржи 604 тыс. тонн. Рапса (озимого и ярового) собрано 1,4 млн. тонн зерна.

Напомним, Минагропрод в этом году прогнозирует производство зерновых и зернобобовых культур в объеме свыше 50 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в предыдущем году. Экспортный потенциал оценивается в 25 млн. тонн.