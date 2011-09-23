Украина договорилась о беспошлинном экспорте 1,6 млн. тонн зерна в ЕС после подписания соглашения о ЗСТ

Украина договорилась о беспошлинном экспорте 1,6 млн. тонн зерна в Европейский Союз в первый год после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра аграрной политики и продовольствия Украины Галина КАРПА, комментируя результаты договоренностей, которые были достигнуты в ходе 17-го раунда переговоров Украины и ЕС относительно создания зоны свободной торговли 21 сентября т.г.

По ее словам, в первый год после подписания соглашения о ЗСТ Украина сможет экспортировать в ЕС 950 тыс. тонн пшеницы, 250 тыс. тонн ячменя и 400 тыс. тонн кукурузы. «Это в первый год после подписания – в 2013 году. Всего выходит 1,6 млн. тонн зерна», - сообщила Г.КАРПА.

«Другие 400 тыс. тонн мы сможем продавать после пятилетнего периода, они будут добавляться равномерно. Украина сможет без пошлин экспортировать 2 млн. тонн зерновых – это конечная цифра, которая будет после пятилетнего переходного периода. Таким образом, мы доведем объем пшеницы до 1 млн. тонн, ячменя до 350 тыс. тонн и кукурузы до 650 тыс. тонн», - сказал Г.КАРПА.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «На кукурузу квоту увеличили, на пшеницу увеличили, на спирт и мясо увеличили. Пока удовлетворены теми объемами, которые согласованы», - сказал министр. Он добавил, что «аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил».

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что Украина за первое полугодие, впервые за все время существования независимого государства. достигла положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с Европейским Союзом. «Это говорит о том, что сегодня для нас открывается рынок европейский», - отметил министр. Н.ПРИСЯЖНЮК.