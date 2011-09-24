Сегодня в столице состоится десять сельскохозяйственных ярмарок

Сегодня в Киеве состоится десять сельскохозяйственных ярмарок, где будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА.

Согласно сообщению, ярмарки состоятся:

- в Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- в Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах ул. Бальзака и пр. Маяковского);

- в Днепровском районе на бульв. Давыдова, 1/5-9;

- в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;

- в Печерском районе на ул. Заднипровского;

- в Подольском районе на ул. Межевой, 25;

- в Святошинском районе на углу ул. Булгакова, 1/13;

- в Соломенском районе на ул. Стадионной (в пределах улиц Урицкого и Богдановской);

- в Шевченковском районе на ул. Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания почти из всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.