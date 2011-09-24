Украина договорилась о беспошлинном ввозе в ЕС 92 тыс. тонн мяса и 30 тыс. тонн сахара

Украина договорилась о беспошлинном экспорте в Европейский Союз 92 тыс. тонн мяса и 30 тыс. тонн сахара после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра аграрной политики и продовольствия Украины Галина КАРПА, комментируя результаты договоренностей, которые были достигнуты в ходе 17-го раунда переговоров Украины и ЕС относительно создания зоны свободной торговли 21 сентября т.г.

По словам Г.КАРПЫ, после подписания соглашения о ЗСТ Украина сможет экспортировать в ЕС 12 тыс. тонн говядины. Кроме того, с первого года после подписания соглашения Украина сможет поставлять 20 тыс. тонн замороженных тушек кур и 16 тыс. тонн обработанной продукции. Предусматривается, что за 5 лет объем обработанной курятины будет доведен до 20 тыс. тонн, ежегодно увеличиваясь на 1 тыс. тонн, и беспошлинный экспорт мяса птицы составит 40 тыс. тонн в целом. «По свинине также будем иметь 40 тыс. тонн по схеме 20 плюс 20: обработанная свинина и туши и четверть туши», - сообщила Г.КАРПА.

Кроме того, Украина будет поставлять в ЕС 30 тыс. тонн сахара в год без пошлин, а также 27 тыс. тонн разных паток и сахарных сиропов, что в целом составит 57 тыс. тонн сахарных продуктов.

Также Украина будет экспортировать 3 тыс. тонн яиц в скорлупе и 3 тыс. тонн продуктов переработки яйца. Вместе с тем, будет осуществляться экспорт овощей в объеме 50 тыс. тонн и фруктов в объеме 270 тыс. тонн. Также предусматривается экспорт биоэтанола в объеме 10 тыс. тонн через 5 лет, а в первый год объем поставок биоэтанола составит 27 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «На кукурузу квоту увеличили, на пшеницу увеличили, на спирт и мясо увеличили. Пока удовлетворены теми объемами, которые согласованы», - сказал министр. Он добавил, что «аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил».

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что Украина за первое полугодие, впервые за все время существования независимого государства. достигла положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с Европейским Союзом. «Это говорит о том, что сегодня для нас открывается рынок европейский», - отметил министр.