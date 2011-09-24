В Хмельницком проходит областная с\х ярмарка. Цены на 20-30% ниже, чем в магазинах

Сегодня в Хмельницком открылась областная сельскохозяйственная ярмарка.

Как передает корреспондент УНИАН, на ней представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции по ценам от товаропроизводителя.

По словам заместителя председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимира ГАЛИЩУКА, на ярмарке цены на продукты питания на 20-30% ниже, чем в магазинах и супермаркетах.

“Например, если стоимость картофеля на центральных рынках Хмельницкого составляет 2 грн./кг, то здесь его реализуют от 1 до 1,50 грн за килограмм. Также ниже цена на ячмень, овес, пшеницу – на ярмарке она колеблется от 1,50 до 2 грн. за килограмм (на рынках областного центра зерно стоит от 3 грн/кг)”, - сказал он и отметил, что в области ценовая ситуация на товары остается урегулированной и стабильной.