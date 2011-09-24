Завтра в западных областях на поверхности грунта ожидаются заморозки. В Киеве днем 16-18°

25 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность. Осадков не предвидится.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в восточных областях, в Крыму и Приазовье северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла (в западных областях на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-2°), температура днем 14-19° тепла, на Закарпатье до 22°; в южной части ночью 8-13°, на побережье Крыма до 16°, днем 18-23°.

В Киеве и области без осадков. Температура по области ночью 4-9°, днем 14-19°. По г. Киеву температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Геническа и Бердянска 19°; в Днепре возле Киева 17°.