Пошлина Казахстана на кондизделия превышает «разумные пределы» – производитель

Принятые Казахстаном меры против кондитерского импорта превышают разумные пределы экономической защиты рынка и имеют признаки политического давления на Украину как основного импортера кондитерских изделий.

Такое мнение президента корпорации «Бисквит-Шоколад» Аллы КОВАЛЕНКО сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Мы были готовы к введению пошлин на карамель, но то, что Казахстан решил взимать на границе еще и 49% стоимости шоколадных конфет, а также ввел 39-процентную пошлину практически на все прочие сахаристые изделия – из ряда вон выходящий факт, я даже не могу припомнить прецедентов установления подобных пошлин», - отметила она.

По ее словам, конкурентные преимущества украинских кондитерских изделий на казахском рынке обеспечиваются, в первую очередь, их качеством, достигнутым за счет «инновационной и технической составляющей». Она напомнила, что украинский кондитерпром очень динамично развивался в последние годы, активно модернизируя производство и выпуская новые виды продукции.

А.КОВАЛЕНКО подчеркнула, что при стремлении экономически защитить свой рынок, вводят пошлины, разумно балансирующие между интересами собственного производителя и интересами потребителя продукции. В данном же случае, считает она, баланс серьезно нарушен в ущерб потребителю, который получит меньший ассортимент по более высоким ценам. «С такими защитными мерами Казахстан дает карт-бланш своим производителям практически бесконтрольно повышать стоимость конфет. Уверена, что к новогодним праздникам цены на эти изделия там вырастут на 15-25%», - сказала А.КОВАЛЕНКО.

Она также не исключает, что такие меры являются частью скоординированных действий по вовлечению Украины в Таможенный союз. «Сначала Россия ввела пошлины на карамель, затем Казахстан установил такие же пошлины на эти изделия и пошел еще дальше: ввел запретительные пошлины почти на все сахаристые изделия, явно давая понять, что его примеру могут последовать и партнеры по Таможенному союзу», - сказала А.КОВАЛЕНКО.

Отметив, что такие пошлины фактически приведут к сворачиванию экспорта из Украины в Казахстан сахаристых кондитерских изделий, она выразила мнение, что компенсировать эти потери украинские производители смогут в случае установления зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. «Мы рассчитываем, что при подписании соглашения о ЗСТ будут введены паритетные условия по взаимной торговле кондитерскими изделиями, с нулевыми ставками ввозных пошлин. Тогда у национального производителя появилась бы возможность частично компенсировать потери», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

В компании напомнили, что правительство Казахстана с 26 сентября сроком на три года вводит таможенные пошлины на импорт кондитерских изделий для защиты внутреннего рынка. Пошлина в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг вводится в отношении импорта леденцовой карамели, с начинкой или без начинки, тоффи, карамелей прочих и аналогичных сладостей, не содержащих какао. В отношении ввоза шоколадных конфет предусматривается пошлина в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за кг. За ввоз прочих кондитерских изделий из сахара и его заменителей, содержащих какао, предусмотрена пошлина в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за кг.