Снятие пошлин на импорт фруктов и овощей из ЕС не повлияет на рынок Украины – эксперты

Открытие возможностей беспошлинных поставок овощей из Евросоюза, по мнению экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», не окажет значительного влияния на внутренний рынок Украины, поскольку импортные пошлины уже сейчас сравнительно невысоки.

Как говорится в сообщении экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», текстом которого располагает УНИАН, поставки из ЕС традиционных овощей, могут незначительно увеличиться только в дефицитные годы в весенний период. В то же время пока не ясно, ограничит ли Украина импорт из ЕС тарифными квотами или предоставит полный доступ к своему рынку.

Кроме того, аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты», анализируя первые публичные заявления об условиях подписания Украиной соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, отмечают, что речь о свободной торговле в данном случае не идет, по крайней мере, в том, что касается плодоовощной сферы. На прошлой неделе, в частности, было объявлено, что Украина получит возможность экспорта в ЕС 50 тыс. тонн овощей и 270 тыс. тонн фруктов без уплаты импортных пошлин. При этом эксперты выразили надежду, что речь идет о свежих фруктах. При этом отмечают, что ничего не сказано о том, какие возможности будут предоставлены взамен для поставщиков из ЕС.

«Уже сейчас ЕС и другие страны-члены ВТО имеют возможность фактически беспошлинных поставок яблок в Украину. По другим импортным фруктам импортные пошлины и так фактически близки к нулю. Поэтому по фруктам мы точно будем в выигрыше от вступления в ЗСТ», - говорится в сообщении. «Квоты в 270 тыс. тонн на беспошлинную поставку свежих фруктов в ЕС Украине хватит еще на 5-7 лет, так как объемы конкурентной по качеству свежей фруктовой продукции в Украине пока не превышают 80 тыс. тонн, если бахчевые относить к фруктам», - отметила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты»Татьяна Гетьман,. «А вот по овощам мы можем полностью использовать квоту уже в этом сезоне, так как Украина могла бы экспортировать в ЕС не менее 50 тыс. тонн одного лишь лука. Очевидно, ЕС серьезно опасается украинских овощей, если ограничивает поставки такой маленькой квотой», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в ходе 17-го раунда переговоров Украины и ЕС относительно создания зоны свободной торговли 21 сентября т.г. Украина договорилась о беспошлинной экспорте в ЕС овощей в объеме 50 тыс. тонн и фруктов в объеме 270 тыс. тонн.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.