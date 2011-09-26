В Киеве стартовал месячник по благоустройству

26 сентября в столице стартовал осенний месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города. Будет продолжаться он до 28 октября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в настоящее время создана городская комиссия и утвержден график проведения выездных заседаний.

В частности, объезд первых двух районов – Соломенского и Святошинского – состоится 28 сентября. Днепровский и Дарницкий районы городская комиссия будет объезжать 5 октября. Оболонский и Деснянский районы будут проверять 12 октября. Голосеевский и Печерский районы проинспектируют 19 октября. Последними проверят Шевченковский и Подольский районы – 26 октября.

В течение рабочих объездов десяти районов города комиссия будет контролировать выполнение запланированных мероприятий и эффективную организацию работы.

В осеннем месячнике будут задействованы районные госадминистрации, главные управления, коммунальные службы, а также к субботникам будет привлекаться общественность.

Напомним, что во время осеннего месячника запланированы мероприятия по таким направлениям: улично-дорожное хозяйство, внешнее освещение, озеленение, санитарная очистка, жилищное хозяйство.

Кроме того, месячником предусмотрены восстановление благоустройства после разрытий на инженерных сетях, санитарная очистка кладбищ, очистка береговой полосы водоемов, благоустройство памятников архитектуры и комплексное благоустройство мест массового нахождения людей (транспортные развязки, торговые и медицинские заведения).