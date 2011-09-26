Украина согласилась на поэтапное снижение экспортной пошлины на подсолнечник на 1% в год - до нуля в течение 10 лет в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, комментируя результаты договоренностей, достигнутых в ходе 18-го раунда переговоров Украины и ЕС о создании зоны свободной торговли.

Согласно сообщению, стороны договорились, что снижение пошлины на экспорт подсолнечника из Украины будет проходить по такой же схеме, как и при подписании договора о вступлении Украины во Всемирную торговую ассоциацию. «Пошлина будет снижаться на 1% в год, за 10 лет - до нуля», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «Аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил», - сказал он.

Напомним, 18-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли проходил 19-23 сентября в Брюсселе.