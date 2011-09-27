Аграрный союз Украины призывает аграриев временно приостановить продажу подсолнечника

Аграрный союз Украины призывает аграриев временно, до повышения цен, приостановить продажу подсолнечника. Об этом говорится в обращении союза к сельхозпроизводителям, текстом которого располагает УНИАН.

«Призываем вас проявить профессиональную солидарность, консолидировать усилия и намерения, сплотиться и поддержать инициативу сельхозпроизводителей Запорожской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Черниговской и других областей относительно временной, до повышения цены, приостановки ажиотажного сбыта семян подсолнечника, решительного требования отмены вывозной пошлины на зерновые культуры и недопущения установления экспортной пошлины на масло подсолнечное и другие масличные культуры», - говорится в обращении.

В ассоциации отмечают, что «сегодня в тупик товаропроизводителей загнала ситуация на рынке семян подсолнечника, которую, сговорившись, в погоне за сверхдоходами создали переработчики, а элеваторы не принимают на хранение семена, что лишает товаропроизводителей возможности получать кредиты под его залог для финансирования производственных процессов". Отмечается, что на резкое падение цен на подсолнечник повлияла также неподтвержденная информация о возможном внесении подсолнечного масла в перечень товаров, которые облагаются экспортной пошлиной. «В то же время товаропроизводитель, доведенный до отчаяния отсутствием средств, нужных для проведения комплекса осенне-полевых работ – уборки поздних культур и закладывания фундамента урожая в следующем году, вынужден, неся значительные убытки, принять установленные рынком заниженные цены», - говорится в обращении.

Сообщается, что Аграрный союз Украины вместе с Ассоциацией фермеров, Аграрной конфедерацией и еще семью ассоциациями обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой срочно отменить экспортные пошлины на зерновые культуры и не применять в дальнейшем налогообложение экспорта сельскохозяйственных культур и подсолнечного масла, но это обращение осталось без реагирования.