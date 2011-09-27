Налоговая милиция в Севастополе выявила подпольное производство элитных крымских вин

Налоговая милиция в Севастополе совместно с прокуратурой в сентябре 2011 года выявили подпольное производство элитных крымских вин в АР Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на материалы Главного управления налоговой милиции ГНСУ.

Сбыт фальсифицированного вина осуществлялся через сеть реализаторов, которые располагались на известных пляжах и других местах массового отдыха жителей и гостей города.

Установив торговые лотки, которые были оборудованы своеобразными кулерами, в наиболее людных местах "фабриканты" предлагали севастопольцам и туристам попробовать "7 небо", "Мускат белый", "Мускат красный", "Чёрный доктор", "Чёрный полковник" и другие известные сорта марочных вин под видом заводского производства по цене около 40 грн. за литр.

Согласно выводам специалистов, вино готовилось на основе воды, этилового спирта, ароматизаторов и многообразных красителей.

Как выяснили работники налоговой милиции, алкогольная продукция изготовлялась в частном доме, который расположен в одном из поселков Бахчисарайского района. Разлитый в пластиковые бочки фальсификат транспортировался в один из гаражных кооперативов Севастополя, где расфасовывался в тару меньшего объема и уже оттуда поступал в торговые сети.

По данным фактам следственный отдел налоговой милиции ГНСУ в г. Севастополе возбудил уголовное дело.

Проводя в рамках расследования комплекс оперативно-следственных действий, налоговики провели обыски в местах изготовления, хранения и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, во время которых было изъято свыше 400 литров нереализованного вина, оборудование и сырье, которые использовались во время его изготовления, и наличные средства, полученные подпольщиками за продажу суррогата.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению источников поступления сырья для изготовления алкогольного фальсификата и установления полного круга лиц, причастных к нелегальному бизнесу.