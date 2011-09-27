Завтра в Украине возможен кратковременный дождь, температура днем - 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только утром и днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем на востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 6-11°, на побережье морей - 13-15°; днем - 16-21°, в южной части и в Закарпатье - до 25°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью - 4-9°, днем - 11-16°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 16-21°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем - 17-19°.

27 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 19-21°, в районе Геническа и Бердянска - 17°; в Днепре возле Киева - 16°.