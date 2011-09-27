Представители общественных организаций категорически против продажи земли

Представители общественных организаций и фермеры выступают категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины Анатолий КОВАЛЕВ заявил, что Основной Закон запрещает продажу земель сельскохозяйственного назначения. “Конституцией Украины никакому государственному органу: ни законодательному, ни исполнительному, ни судебному не предоставлены другие полномочия относительно земли, чем особая ее охрана”, - сказал А.КОВАЛЕВ.

По его словам, в случае принятия Верховной Радой закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения и подписания его Президентом в Украине фактически изменится конституционный строй. По мнению А.КОВАЛЕВА, в такой ситуации нелогично ожидать, что парламент начнет процедуру импичмента Президента Украины.

В то же время он считает, что в государстве должен быть объявлен референдум относительно того, хочет ли народ изменения “конституционного строя в Украине”.

“Мы категорически заявляем о вредности, недопустимости с точки зрения всех без исключения социальных групп введения в Украине разрешения на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения”, - отметил председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины.

В свою очередь, председатель Всеукраинского объединения ветеранов, главный атаман Соборного казачества Украины “СІЧ” Владимир ГУМЕНЮК подчеркнул, что еще в феврале этого года общественность обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ относительно “недопустимости объявления земель сельхозназначения, лесных и водных ресурсов украинского народа товаром и полного запрета торговли ими”.

Он отметил, что данное обращение поддержало большое количество общественных организаций. По словам В.ГУМЕНЮКА, возглавляемое им объединение “готово бороться не только за продление моратория на продажу украинской земли, но и за полный запрет торговли ею”. По его мнению, “чтобы хозяйничать на земле, не обязательно ею владеть”.

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Бобринецкого района Кировоградской области Алексей ЦОКАЛОВ отметил, что продажа земли в Украине не ко времени. По его словам, власть не прислушивается к мнению тех, кто работает на земле, игнорирует их.

“Если это реформа для села, то нет вопросов, только я не вижу реформы, а речь идет просто о продаже земли, о желании обогатиться”, - добавил А.ЦОКАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что “земля должна быть в собственности территориальных общин, и это путь к гражданскому обществу”.

Председатель Общественной организации офицеров запаса “Команда “За своих!” Александр ТАРАН призвал всех офицеров “поддержать общественные объединения в их требованиях к Верховной Раде Украины, и если Верховная Рада будет действовать неконституционного, то мы должны соответственно действовать против нее”.

По его словам, если парламент принимает “антинародные законы, нарушая Конституцию Украины”, то этому необходимо противостоять. А.ТАРАН подчеркнул, что для того, чтобы власть осознала свою ответственность за те решения, которые она принимает, в Украине должен действовать закон о возможности отозвать депутатов.

Председатель Комитета защиты родной земли Кировоградской области Виктор ЧМИЛЕНКО отметил, что является фермером и имеет 400 гектаров земли. Он отметил, что большинство фермеров выступает против введения в Украине рынка земли. По его словам, идею купли-продажи земли в основном поддерживают чиновники, аргументируя это, в частности, тем, что в случае функционирования рынка земли фермеры смогут взять кредиты для ведения хозяйства. В.ЧМИЛЕНКО считает, что введение разрешения на продажу земли не решит никаких проблем фермеров, не даст возможности развивать бизнес, учитывая ситуацию с процентными ставками кредитов, разными поборами.

В свою очередь, член совета общественного движения “Свободное пространство” Игорь ЗАПРУДСКИЙ отметил, что в Украине “правят люди, а не законы, а должно быть наоборот”. По его словам, на сегодняшний день Верховная Рада утратила свою роль самостоятельного законодательного органа власти, а депутаты превратились “в кнопкодавов”.

“Парламентарии принимают законы, даже не читая, не обсуждая их, но практически в каждом законе пишут, что порядок решения вопроса передается Кабинету министров Украины”, - сказал И.ЗАПРУДСКИЙ.

“Это уже тоталитарный режим! Потому что для чего тогда Верховная Рада, для чего народные депутаты Украины, для чего миллиарды денег тратить на этих тушек?”, - спросил он.

И.ЗАПРУДСКИЙ считает, что вопрос о продаже земли с/г назначения может решаться только на референдуме.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.