ЗАО «Житомирские ласощи» преобразовано в ОДО «ЖЛ»

ЗАО "Житомирские ласощи" в результате слияния с ООО "Будстайл-ХХI" преобразовано в общество с дополнительной ответственностью (ОДО) "ЖЛ".

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в дирекции предприятия.

К новому предприятию - ОДО "ЖЛ" - перешли все обязательства указанных обществ, права имущественного и неимущественного характера, а также обязательства по возмещению стоимости акций акционерам ЗАО "Житомирские ласощи". Речь идет о тех акционерах, которые не голосовали за принятие общим собранием решения о прекращении деятельности ЗАО "Житомирские ласощи" путем слияния. Это касается также тех акционеров, которые не захотели приобрести права участника ОДО "ЖЛ" по другим причинам.

Собрание акционеров, на котором было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирские ласощи» и «Будстайл ХХІ» в компанию ОДО «ЖЛ» состоялось 14 марта т. г.

Перед слиянием с «Будстайл ХХІ» фабрика «Житомирские ласощи» приобрела в Житомире участок земли, который граничит с территорией этого предприятия, на которой планируется строительство новых производственных цехов, технологических служб и помещений социально-бытового назначения.

Это позволит значительно увеличить мощности фабрики для производства обновленного современного ассортимента продукции и улучшить условия труда персонала, отметили в дирекции. Присоединение компании «Будстайл ХХІ», которая владеет современными технологиями в строительстве и инженерии, дает возможность фабрике получить денежные средства и дополнительные рабочие места в максимально короткие сроки.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.