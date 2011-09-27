Положительное сальдо торгового баланса Украины с ЕС по аграрной продукции достигло 200 млн. долл.

Положительное сальдо торгового баланса Украины с ЕС по аграрной продукции достигло почти 200 млн. долл.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По словам министра, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и странами ЕС в январе–июле 2011 года составил 3215,9 млн. долл., что на 33,8% больше, чем в январе–июне 2010 года. При этом Украина впервые достигла положительного сальдо торгового баланса с ЕС в части сельскохозяйственной продукции. «По результатам первого полугодия мы впервые за всю историю независимой Украины достигли положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с ЕС. Положительное сальдо составляет 198,2 млн. долл. В прошлом году за аналогичный период сальдо было отрицательным в размере 359,7 млн. долл.», – сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Минагрополитики, экспорт в страны ЕС в январе–июле 2011 года составил 1707,1 млн. долл., что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 г. Импорт увеличился на 21,3% и составил 1508,8 млн. долл. Среди стран ЕС наибольшую долю во внешнеторговом обороте с Украиной имеют: Италия – 443,9 млн. долл. США, Испания – 440,4 млн. долл., Польша – 415,5 млн. долл., Нидерланды – 398,8 млн. долл. и Германия – 397,7 млн. долл.

Наибольший удельный вес в структуре экспорта в страны ЕС за 7 месяцев 2011 г. занимали такие основные виды сельскохозяйственной продукции: зерновые – 512,1 млн. долл., масло – 499,6 млн. долл., семена масличных культур – 241,5 млн. долл., остатки и отходы пищевой промышленности – 172,9 млн. долл. Импортирует Украина преимущественно зерновые – 119,8 млн. долл., плоды, орехи и цедру – 102,6 млн. долл., мясо и субпродукты – 91,3 млн. долл., какао-бобы, продукты из него и шоколад – 81,7 млн. долл.