Урожай зерна в этом сезоне составит более 51 млн. тонн – эксперт

В Украине ожидается прирост производства зерна до 51,3 млн. тонн. Прирост производства ожидается практически по всем культурам, кроме ячменя и гороха.

Как говорится на сайте «АПК-Информ», об этом сообщила руководитель службы маркетинга ИА «АПК-Информ» Светлана СИНЬКОВСКАЯ, выступая на международной конференции «Зерновая Россия-2011» в Ростове.

По ее словам, валовой сбор пшеницы увеличился на 28% - до 21,6 млн. тонн. Валовой сбор кукурузы ожидается на рекордном уровне - 19 млн. тонн.

Она отметила, что украинский зерновой рынок уже второй сезон подряд работает в условиях жесткого административного регулирования. Так, в результате введения квот экспорт зерна из Украины в 2010/11 МГ составил 12,4 млн. тонн против 21,2 млн. тонн, экспортированных в предыдущем сезоне, и 25 млн. тонн в 2008/09 МГ.

С.СИНЬКОВСКАЯ также отметила, что ячмень как экспортная культура теряет свои позиции. По ее словам, наблюдается такая ситуация, что сельхозпроизводители отказываются от посевов ячменя в пользу кукурузы. «Таким образом, можно сказать, что текущий сезон для Украины станет сезоном пшеницы и кукурузы», - отметила эксперт.

По ее словам, в 2011/12 МГ эксперты агентства оценивают потенциал экспорта пшеницы из Украины в 9 млн. тонн, ячменя - 2,7 млн. тонн, кукурузы - 12,5 млн. тонн.

В качестве негативных моментов С.СИНЬКОВСКАЯ отметила, что в Украине до конца 2011 г. действуют пошлины на экспорт зерновых, а также тот факт, что в 2011/12 МГ Украина столкнется с жесткой конкуренцией со стороны России на мировом рынке зерна.