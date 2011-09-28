В США от испорченных дынь погибли 13 человек, 72 заражены

В США возросло количество жертв инфекции, в которая была вызвана, как полагают санитарные службы, испорченными дынями: на данный момент 13 человек погибли от инфекции, сообщает "Газета.Ru".

По сведениям Reuters, еще 72 человека заражены вызванной болезнью.

Вспышка инфекции была зафиксирована 12 сентября, к этому дню у 15 человек в больницах разных штатов были зафиксированы симптомы, вызванные дынями. Как полагают ученые, вирус вызван анаэробной бактерией Listeria monocytogenes. Наиболее подвержены заражению от этой бактерии люди ослабленной иммунной системой: беременные женщины, новорожденные и пожилые.

На этот момент смертные случаи зафиксированы в Колорадо, Канзасе, Мэриленде, Миссури, Небраске, Нью-Мексико, Оклахоме и Техасе. Кроме того, заболевания зафиксированы в штатах Калифорния, Флорида, Иллинойс, Индиана, Монтана, Северная Дакота, Вирджиния, Западная Вирджиния, Висконсин и Вайоминг.