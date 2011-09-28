В Житомирской области урожай картофеля в 5 раз превышает нормы годового потребления

В Житомирской области урожай картофеля почти в 5 раз превышает прогнозируемые нормы годового потребления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в агроформированиях области выращенная продукция уже выкопана на 60 тысячах гектаров, что составляет 98% от необходимого.

Накопано 1 млн. 187 тыс. тонн клубней при урожайности 204 ц/га, что на 36 ц/га больше против 2010 года.

Житомирская область имеет хранилища на 83 тыс. т, в следующем году планируется удвоить эти емкости. Для потребления Житомирщине требуется 250 тыс. т картофеля.