В Житомирской области урожай картофеля в 5 раз превышает нормы годового потребления
11:31, 28 сентября 2011Агро
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В Житомирской области урожай картофеля почти в 5 раз превышает прогнозируемые нормы годового потребления.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в агроформированиях области выращенная продукция уже выкопана на 60 тысячах гектаров, что составляет 98% от необходимого.
Накопано 1 млн. 187 тыс. тонн клубней при урожайности 204 ц/га, что на 36 ц/га больше против 2010 года.
Житомирская область имеет хранилища на 83 тыс. т, в следующем году планируется удвоить эти емкости. Для потребления Житомирщине требуется 250 тыс. т картофеля.
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