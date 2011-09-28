На Прикарпатье в реке Быстрица обнаружено большое количество мертвой рыбы

В реке Быстрица в районе пгт Езуполь Тисменицкого района Ивано-Франковской области 27 сентября вдоль берега всплыло большое количество мертвой рыбы. Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, Государственной экологической инспекцией осуществлен забор воды для определения ее химического состава, также осуществлен забор воды Управлением ветеринарной медицины для проведения гидрохимического исследования и санитарно-эпидемиологической станцией Тисменицкого района для определения ее физико-химических свойств. Управлением ветеринарной медицины и управлением рыбоохраны в области взяты экземпляры рыбы для проведения токсикологического исследования.

Объемы мертвой рыбы устанавливаются управлениям рыбоохраны в области, ущерб нанесенный окружающей природной среде устанавливаются экологической инспекцией в Ивано-Франковской области. Работниками рыбинспекции, экологической инспекции, управлением ветеринарной медицины и СЭС проводится поиск источника возможного загрязнения реки Быстрица. По данному факту работниками милиции проводится доследственная проверка. На месте сформирована рабочая группа для установления причин данного происшествия.

По словам очевидцев местные жители мешками собирали и несли домой мертвую рыбу, не боясь нанести вред своему здоровью. Специалисты допускают, что эта рыба может появиться на стихийных рынках.