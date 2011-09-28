ЕС отменит субсидирование сельхозпродукции, поставляемой в Украину

ЕС согласился отменить субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, которая поставляется в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе 18 раунда переговоров по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

“Мы первая страна, которой ЕС пошел на такие уступки – снял все субсидии на сельхозпродукцию и продукты питания производства стран Евросоюза, которые будут экспортироваться в нашу страну”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что существование субсидирования производства сельхозпродукции для Украины в странах ЕС негативно влияло на конкурентоспособность.

***В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышают рыночную стоимость его продукции.

Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основную роль в резком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в настоящее время его крупнейшими экспортерами – в США, Канаде, странах ЕС.