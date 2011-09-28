Минагропрод обеспокоен сокращением в два раза экспорта зерна - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на следующей неделе запланировано совещание премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с сельхозпроизводителями по вопросу экспорта зерна.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в августе премьер-министр Н. АЗАРОВ заявил, что экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.