ЕС отменит субсидирование производства сельхозпродукции, поставляемой в Украину - Присяжнюк

Евросоюз согласился отменить субсидирование при производстве сельскохозяйственной продукции, которую европейские производители поставляют в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что такая договоренность была достигнута в ходе 18-го раунда переговоров по подготовке соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

“Мы первая страна, которой ЕС пошел на такие уступки – снял все субсидии на сельхозпродукцию и продукты питания производства стран Евросоюза, которые будут экспортироваться в нашу страну”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что существование субсидирования производства сельхозпродукции для Украины в странах ЕС негативно влияло на конкурентоспособность сельхозпродукции украинского производителя.