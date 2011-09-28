Госрезерв закупил 1,5 тыс. тонн говядины и 10 тыс. тонн дизтоплива

Госрезерв Украины в этом году закупил 1,5 тыс. тонн говядины, 400 тыс. банок мясных консервов и 10 тыс. тонн дизтоплива.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госрезерва, об этом председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК рассказал в интервью «Обозревателю».

«В этом году Госрезерв Украины закупил 1445 тонн мяса говядины, 400 тыс. банок мясных консервов и 40 тыс. тонн пшеницы. Из горюче-смазочных материалов - 10 тыс. тонн дизтоплива, которое, во-первых, зимнее (в отличие от летнего, которое у нас сохранялось), во-вторых, высококачественное, что удовлетворяет европейским нормам (Евро-4). Оно имеет химический состав, что позволяет хранить его пять лет», - сообщил А.ЛЕЛЮК.

«Заметьте, страны ЕС, США также переходят к принципам материального, а не финансового резервирования, потому что последние события в Японии или Франции довели эффективность такого рода «запасов», когда можно оперативно использовать то, что физически хранится в «закромах», - отметил руководитель Госрезерва.

По его мнению, «этих запасов недостаточно: ведь мы уже говорили, что первоочередным заданием является сегодня возобновление минимума накопления. Но, тем не менее, Госрезерв готов «подставить плечо», как это было в марте, когда мы смогли сбить ценовой ажиотаж на муку и к новому урожаю удержать цены на социальный хлеб - благодаря тому, что в «закромах» были необходимы запасы пшеницы».