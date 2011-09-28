Эксперты прогнозируют повышение аренды земли вдвое при введении рынка земли

Эксперты прогнозируют повышение аренды земли вдвое – до 100 долл. за га - при введении рынка земли.

Как сообщила сегодня в беседе с журналистами старший аналитик Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, после введения свободного рынка земли в Украине большинство компаний будут продолжать сотрудничество с владельцами земли по договорам долгосрочной аренды. «В основном представители компаний говорят, что они не собираются что-то покупать через физических лиц или использовать какие-то схемы. Скорее всего, они будут продолжать долгосрочную аренду – на 10-15 лет в среднем», - сообщила она.

При этом, по словам эксперта, стоимость аренды поднимется вдвое. «Аренда вырастет до 100 за га, сейчас составляет 40-50 долл. за га», - сообщила она, добавив, что некоторые компании уже сейчас платят с премией (60-70 долл. за га) для того, чтобы удержать владельцев земли, если земля очень хорошая. «Для их бюджетов это ожидаемо и понятно», - добавила она.

При этом Т.ЛЕВЧЕНКО отметила, что в дальнейшем аренда будет дорожать. «У нас высококачественная земля и, скорее всего, с развитием рынка в дальнейшем арендная плата гектара земли будет увеличиваться. Справедливой стоимостью, которая смогла бы приблизить нас к европейским показателям, были бы 250-300 долларов за гектар», - добавила она.

Т.ЛЕВЧЕНКО также отметила, что после снятия моратория предложение земли будет большим, однако спрос на нее не будет высоким.