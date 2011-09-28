Эксперты позитивно оценивают договоренности в переговорах о ЗСТ с ЕС

Эксперты позитивно оценивают договоренности, достигнутые Украиной в переговорах о создании зоны свободной торговли с Европейским союзом.

Об этом сообщила сегодня в беседе с журналистами старший аналитик Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

«Договоренности по зерну мы считаем довольно позитивными. Украина вывозила миллион тонн до этого, сейчас мы получили право на 1,6 млн. тонн беспошлинного вывоза с увеличением за 5 лет до 2 млн. тонн. Кроме того, у нас есть опция – еще 3 млн. вывезти по выгодной пошлине: 12 евро на тонне вместо 95 евро, которая обсуждалась как стандартная пошлина. Если все это суммировать, то 5 млн. тонн – это для нас очень хороший объем по зерну», - сообщила Т.ЛЕВЧЕНКО.

Относительно квоты на экспорт мяса птицы, по словам Т.ЛЕВЧЕНКО, утвержденный объем довольно маленький. «Для крупнейшего производителя курятины – Мироновского хлебопродукта, этот объем очень маленький, потому что они производят 370 тыс. тонн мяса, и будут производить, когда Винницкая фабрика запустится, еще плюс 220 тыс. тонн. Для них такой объем очень мал, но это уже первый шаг для того, чтобы закрепиться на этих рынках», - сообщила эксперт.

Квоту на экспорт сахара в размере 30 тыс. тонн эксперт также считает маленькой, учитывая, что в Украине производство сахара превышает 2 млн. тонн. Она отметила, что сахаропроизводители ожидали квоту на уровне 200-300 тыс. тонн.

При этом, по словам Т.ЛЕВЧЕНКО, утвержденные объемы, по сравнению с тем, что обсуждалось ранее – «очень позитивная динамика решений по ЗСТ для аграрного сектора».

Она считает, что для украинского аграрного комплекса эти объемы будут «хорошим подспорьем». Отвечая на вопрос, какие уступки сделала Украина в обмен на полученные квоты, Т.ЛЕВЧЕНКО ответила, что «скорее всего, что-то было предложено в других отраслях».