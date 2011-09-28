Производство молока в этом году составит 11,2 млн. тонн — Присяжнюк

В этом году в Украине ожидается производство молока в объеме 11,2 млн. тонн.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом сообщил в среду, 28 сентября, во время брифинга после заседания Кабмина министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Согласно сообщению, такое количество позволит на 100% обеспечить внутреннюю потребность рынка в этом продукте.

«Что касается рынка молока, то он в этом году становится все более привлекательным для инвесторов. Это очень важно для Украины, так как в текущем году начато строительство около 70 комплексов молочного направления », - сообщил министр.

Руководитель Минагропрода отметил, что задача министерства в этом году - стабилизировать поголовье и объемы производства молока в сельхозпредприятиях.

«Мы должны иметь стабильное обеспечение внутренних потребностей, а также, учитывая то, что эта продукция является экспортно-ориентированной, в следующем году мы должны приступить к наращиванию объемов производства и экспорта молочной продукции», - подчеркнул он.