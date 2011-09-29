Украина поддерживает строительство зернового терминала в Одесском порту - Азаров

Украина поддерживает инициативу корейской компании Lotte Group по строительству зернового терминала в Одесском порту для экспорта зерна в Азию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

«Мы готовы поддержать инициативу корейской компании по строительству в Одесском порту комплекса по экспорту зерновых культур в Азию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, концерн Lotte Group (Южная Корея), объединяющий пять-бизнес групп, рассматривает возможность строительства в Одесском морском торговом порту зернового терминала для обеспечения экспорта зерновых культур в Азию и другие зарубежные рынки.