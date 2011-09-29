Беларусь лидирует по темпам инфляции в Европе

Минск. Беларусь на протяжении нескольких месяцев остается лидером среди стран СНГ и Европы по росту потребительских цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, данные по темпам инфляции опубликованы Национальным статистическим комитетом Беларуси.

В частности, Беларусь лидирует по росту цен в августе по отношению к июлю на продукты питания и безалкогольные напитки — 10,6%. Цены также повысились: в Испании — на 0,2%, Турции — на 1,4%. На том же уровне цены остались в Ирландии и Финляндии. В остальных странах цены снизились: в Болгарии — на 0,6%, Венгрии — на 1,3%, Германии — на 0,5%, Италии и Казахстане — на 0,1%, Латвии — на 2%, Литве и Украине — на 1,2%, Норвегии — на 1,7%, Польше — на 1,4%, России — на 1,8%, Словакии — на 0,8%, Чехии — на 1,4%, Эстонии — на 1%.

Также в Беларуси в августе наблюдался рост потребительских цен, который составил 8,9%, в Турции — 0,7%, Финляндии — 0,4%, Италии, Казахстане, Эстонии, — 0,3%, Ирландии — 0,2%, Словакии — 0,1%. При этом в Германии и Польше инфляция не зафиксирована и потребительские цены остались на прежнем уровне.

А, к примеру, в большинстве стран Европы потребительские цены снизились: Норвегии — на 0,6%, Литве и Украине — 0,4%, Болгарии, Латвии, Чехии — на 0,3%, России — на 0,2%, Венгрии — на 0,1%,

Выросли в Беларуси в августе цены и на жилищные услуги, достигнув показателя в 5%. Также они подорожали: в Эстонии — на 2,8%, Словакии — на 0,9%, Финляндии — на 0,7%, Ирландии — на 0,6%, Польше, Латвии, Турции, Украине — на 0,5%, России — на 0,3%, Казахстане, Болгарии — на 0,2%, Италии — на 01%. На прежнем уровне цены остались в Венгрии и Германии. Цен снизились: в Испании — на 0,2%, Норвегии — на 0,1%.