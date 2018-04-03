ЕС согласился на беспошлинные продукты. За спасибо?

Украинская делегация вернулась из Брюсселя, где состоялся 18-ый раунд переговоров с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли, в приподнятом настроении. Ей удалось договориться об увеличении квот на беспошлинный экспорт продуктов на европейский рынок. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк считает результат обсуждений вопроса положительным. Но ЕС, как отмечают эксперты, открыл двери отечественным пищевикам не «за спасибо»…

Что касается конкретных цифр, то, по словам Н.Присяжнюка, Евросоюз согласился на беспошлинный экспорт 1,6 млн. тонн украинского зерна в первый год после подписания соглашения о ЗСТ с дальнейшим увеличением объема на протяжении пяти лет до 2 млн. тонн. В первый год Украина сможет поставить в ЕС 950 тыс. тонн пшеницы, 250 тыс. тонн ячменя и 400 тыс. тонн кукурузы. Дополнительные 400 тыс. тонн мы сможем продавать после пятилетнего периода. Таким образом, после окончания переходного периода Украина сможет без пошлин экспортировать 2 млн. тонн зерна: пшеницы 1 млн. тонн, ячменя 350 тыс. тонн и кукурузы 650 тыс. тонн.

«По зерну мы считаем довольно позитивными договоренности. Мы вывозили миллион тонн до этого, сейчас получили право на 1,6 млн. тонн беспошлинного ввоза с увеличением за 5 лет до 2 млн. тонн. Кроме того, у нас есть опция – еще 3 млн. вывезти по выгодной пошлине: 12 евро на тонне вместо 95 евро, которая обсуждалась как стандартная пошлина. Если все это суммировать, то 5 млн. тонн – это для нас очень хороший объем по зерну», - считает старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, Украине удалось достичь тех объемов экспорта, на которые она и рассчитывала. «Еще в 2008 году мы просчитывали со специалистами и у нас были основания просить у ЕС именно такие цифры. На сегодняшний момент они обоснованны, и для Украины это хорошо. ЕС является крупнейшим импортером и экспортером. Наше зерно шло в ЕС и без этих условий, но теперь в данном вопросе будет легче», - отметил эксперт.

Также в ЕС согласились принять на свой рынок и мясную продукцию из Украины. После подписания соглашения о ЗСТ мы сможем поставлять на стол европейцам 12 тыс. тонн говядины. В первый год после подписания соглашения Украина также сможет ввозить 20 тыс. тонн замороженных тушек кур и 16 тыс. тонн обработанной продукции. Предусматривается, что за 5 лет объем обработанной курятины будет доведен до 20 тыс. тонн, ежегодно увеличиваясь на 1 тыс. тонн, беспошлинный экспорт мяса птицы составит 40 тыс. тонн в целом.

«По свинине также будем иметь 40 тыс. тонн по схеме 20 плюс 20: обработанная свинина и туши и четверть туши», - сообщила пресс-секретарь министра аграрной политики и продовольствия Украины Галина Карпа.

Председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко считает, что указанные объемы – «лучше, чем ничего». «Хотелось бы больше, но, тем не менее, все-таки 40 тыс. тонн – достаточно приличная цифра, поэтому нам главное прорываться, выходить на рынок, а дальше будем осваиваться и занимать позиции», - подчеркнул А.Бакуменко. При этом он отметил, что по цене украинская продукция абсолютно конкурентоспособная на европейском рынке, «поэтому нас и боятся, поэтому ограничивают».

По словам Т.Левченко, утвержденный объем поставок невелик. «Для крупнейшего производителя курятины – Мироновского хлебопродукта (который успешно прошел проверку экспертов ЕС) данный объем очень маленький, потому что он производит 370 тыс. тонн мяса, а когда Винницкая фабрика запустится, то еще плюс 220 тыс. тонн. Но это первый шаг, чтобы закрепиться на этих рынках», - считает эксперт.

Действительно, растущему в стране производству мяса птицы нужны новые рынки сбыта. Сейчас данная продукция поставляется в РФ, но через несколько лет она может перейти в разряд самообеспечения, поскольку существует тенденция по задержке зерна внутри страны и вложению его в мясопереработку. Поэтому рынок северного соседа для нас не долго будет стратегическим.

Однако следует помнить, что ЕС закрывает свой рынок не только пошлинным механизмом, но и фитосанитарным. Заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Виталий Башинский считает, что Украина сможет экспортировать в ЕС свинину и говядину не ранее, чем через 7-10 лет.

«Свинина – лет через 7, говядина – лет через 10, а птица реально (сможет Украина экспортировать в ЕС в первый год после подписания соглашения о зоне свободной торговли). У нас нет нормальной системы идентификации и отслеживания. Нам нужно время, чтобы выровнять все требования к европейским», - пояснил он. При этом В.Башинский подчеркнул, что все зависит от того, как к данному вопросу будет относиться власть. «Если власть даст деньги, будет добрая воля, это можно сделать и за год, но на протяжении последних 5-6 лет данному сектору вообще никто внимания не уделял, поэтому с такими темпами, которые есть на сегодня, нужно лет 10-15», - считает эксперт.

Относительно производителей птицы В.Башинский отметил, что «у нас две миссии было и сейчас решается вопрос предоставления разрешения Украине. До конца года, если бы не наша реформа, мы бы уже получили право экспорта. А так европейцы немного переживают. Они не знают, кто будет контролировать у нас в государстве систему безопасности, поэтому они немного оттягивают решение, пока не будет поставлена конечная точка, пока не будет принят главный закон о безопасности и качестве пищевых продуктов».

Кроме того, Украина будет поставлять в ЕС 30 тыс. тонн сахара в год без пошлин, а также 27 тыс. тонн разных паток и сахарных сиропов, что в целом составит 57 тыс. тонн сахарных продуктов. Квоту на экспорт сахара эксперты считают незначительной, учитывая, что в Украине производство сахара превышает 2 млн. тонн. Сахаропроизводители ожидали получить квоту на уровне 200-300 тыс. тонн.

Также Украина будет экспортировать 3 тыс. тонн яиц в скорлупе и 3 тыс. тонн продуктов переработки яйца.

Вместе с тем, будет осуществляться экспорт овощей в объеме 50 тыс. тонн, фруктов - 270 тыс. тонн. Аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты», анализируя первые публичные заявления об условиях подписания Украиной соглашения о ЗСТ, отмечают, что речь о свободной торговле в данном случае не идет, по крайней мере, что касается плодоовощной сферы. Эксперты надеются, что данное решение принято в отношении свежих фруктов. При этом отмечают, что ничего не сказано о том, какие возможности будут предоставлены взамен для поставщиков из ЕС. «Уже сейчас ЕС и другие страны-члены ВТО имеют возможность фактически беспошлинных поставок яблок в Украину. По другим импортным фруктам пошлины фактически близки к нулю. Поэтому по фруктам мы точно будем в выигрыше от вступления в ЗСТ», - отмечают эксперты.

«Квоты в 270 тыс. тонн на беспошлинную поставку свежих фруктов в ЕС Украине хватит еще на 5-7 лет, так как объемы конкурентной по качеству свежей фруктовой продукции в Украине пока не превышают 80 тыс. тонн, если бахчевые относить к фруктам», - пояснила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман. «А вот по овощам мы можем полностью использовать квоту уже в этом сезоне, так как Украина могла бы экспортировать в ЕС не менее 50 тыс. тонн одного лишь лука. Очевидно, ЕС серьезно опасается украинских овощей, если ограничивает поставки такой маленькой квотой», - считает эксперт.

Эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты» считают, что «фруктовая» договоренность не окажет значительного влияния на внутренний рынок Украины, поскольку импортные пошлины уже сейчас сравнительно невысоки. По их мнению, поставки из ЕС могут незначительно увеличиться только в дефицитные годы в весенний период.

Обсуждался на переговорах и вопрос биоэтанола. ЕС согласился на экспорт этого продукта в объеме 10 тыс. тонн через 5 лет, в первый год - 27 тыс. тонн.

По словам Н.Присяжнюка, достигнута договоренность об увеличении квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза, таким образом «аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил». При этом он подчеркнул, что Украина за первое полугодие т.г. впервые за все время существования независимого государства достигла положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с Европейским Союзом. «Это говорит о том, что сегодня для нас открывается европейский рынок», - отметил министр.

Т.Левченко также уверяет, что утвержденные объемы, по сравнению с тем, что обсуждалось ранее, – «очень позитивная динамика решений по ЗСТ для аграрного сектора».

Между тем, тайной за семью замками остается, какие уступки сделала Украина в обмен на полученные квоты. Т.Левченко считает, что «скорее всего, что-то предложили из других отраслей». Пока известно только о том, что Украина согласилась на поэтапное снижение экспортной пошлины на подсолнечник на 1% в год - до нуля в течение 10 лет. Если это будет проходить плавно, то и переработчики, и производители смогут адаптироваться. А в случае резкого скачка Украина рискует стать сырьевым придатком для ЕС, истощая свои земли и отправляя на экспорт не продукт переработки – подсолнечное масло (а в этом сегменте мы занимаем лидирующие позиции), а сырье, давая возможность соседям загрузить их перерабатывающие мощности и оставить себе добавленную стоимость. И тогда из нетто-экспортера Украина может превратиться в нетто-импортера.

Украинское сельское хозяйство уже не раз доказывало свою жизнеспособность, причем в условиях практически полного отсутствия поддержки со стороны государства. И вступление во Всемирную торговую организацию оказалось ему по силам. Остается надежда, что зона свободной торговли с ЕС для него окажется очередным этапом развития, а не развала.

Лилия Коваль (УНИАН)