В Житомирской области запустили Корнинский сахарный завод

В Житомирской области сегодня запустили ОАО "Корнинский сахарный завод", который четыре года был законсервирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК во время запуска предприятия.

При этом председатель облгосадминистрации отметил, что в будущем это предприятие превратят в сахарный агрокомбинат.

Мощность завода составляет 6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.

Справка УНИАН. В Житомирской области в прошлом году работало 2 сахарных завода, в этом будет теперь работать три.