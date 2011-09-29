Завершена сплошная аэрофотосъемка территории Украины для ведения госземкадастра

Завершена сплошная аэрофотосъемка территории Украины и созданы точные карты земель для ведения государственного земельного кадастра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

«На сегодня завершена сплошная аэрофотосъемка территории Украины. Таким образом, наша страна впервые получила картографическую основу для ведения Государственного земельного кадастра и выполнила одно из ключевых требований ЕС», - сказал директор проекта Всемирного банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю и развитие системы кадастра» Сергей КУБАХ.

По его данным, в целом отснято около 600 тысяч кв. км. Операционные системы, система защиты данных, а также техника для хранения и работы с такими объемами информации разрабатываются и закупаются в рамках вышеуказанного проекта.

«Украина впервые получила возможность вести полный учет своих земель. Это базовый материал для их инвентаризации, проведения зонирования, установления границ населенных пунктов. Эту информацию уже спрашивают другие отрасли – водное хозяйство, лесное, экологи», - отметил С. КУБАХ.

Он добавил, что создание ортофотопланов населенных пунктов и индексных кадастровых карт планируется завершить в июне 2012 года.