Минэкономики предлагает ввести экспортные пошлины на подсолнечное масло

Министерство экономики предлагает продлить действие экспортных пошлин на зерно до 1 января 2013 года и ввести их на подсолнечное масло.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и торговли и размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, на экспорт подсолнечного масла предлагается установить пошлину 10% от таможенной стоимости товара, но не менее 84 евро за тонну, на сою - 12%, но не менее 33 евро за тонну, на рапс - 9%, но не менее 15 евро за тонну.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.