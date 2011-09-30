Минсельхоз РФ предлагает продлить до 2020 г. изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной

Москва. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предлагает продлить до конца 2020 года изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК поддержала ряд инициатив Союза сахаропроизводителей России по регулированию внутреннего рынка сахара: о сохранении действующего минимального уровня пошлины на импорт сахара-сырца в размере 140 долларов за тонну на период май-июль 2012 года; о продлении после 31 декабря 2012 года изъятия сахара из режима свободной торговли с Украиной до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Е.СКРЫННИК поручила профильным подразделениям аграрного ведомства совместно с Союзроссахаром в месячный срок внести данные предложения в Правительство РФ.

Необходимость принятия этих мер связана с ожидаемым в России рекордным урожаем сахарной свеклы до 36 млн. тонн и производством сахара в объеме около 5 млн. тонн.

Этого, по словам Е.СКРЫННИК, будет достаточно для удовлетворения всех внутренних потребностей и насыщения рынка до начала следующего свекловичного сезона (август 2012 года). При этом будет достигнут пороговый показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению сахаром (не менее 80%).

Учитывая динамику производства в сахарной отрасли, реализация инициатив Союзроссахара будет способствовать стабилизации внутренних цен на сахар, повышению инвестиционной привлекательности свеклосахарного подкомплекса.

Было отмечено, что всего в 2010 году в модернизацию, реконструкцию и строительство сахарных заводов было инвестировано более 20 млрд. рублей.

Специальной Комиссией Министерства сельского хозяйства РФ было одобрено 29 соответствующих инвестиционных проектов на сумму 4,5 млрд. рублей. Из федерального бюджета на субсидирование инвестиционных кредитов было выделено 125,8 млн. рублей.