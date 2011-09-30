Мусор из Тернополя продолжат вывозить на Малашевскую мусоросвалку

Мусор из Тернополя продолжат вывозить на Малашевскую мусорную свалку, несмотря на окончание с 1 октября действия соответствующего соглашения с сельсоветом Малашевцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

Он заверил, что жители Малашевцев согласились на вывоз мусора на мусорную свалку.

«Пока создана комиссия облгосадминистрации, которая работает над выделением участка под мусорный полигон. До тех пор существует договоренность с Малашевецким сельсоветом относительно вывоза мусора из Тернополя на их мусорную свалку. Параллельно Тернополь будет продолжать проводить рекультивацию свалки», – сказал С.НАДАЛ.

По его словам, на мусорную свалку, куда коммунальные службы города запланировали возить мусор с 1 октября, горсовет не получил согласования. Еще одна свалка, которую предложили Тернополю в Теребовлянском районе, как выяснилось, не имеет необходимых разрешений.

«Поэтому пока вывозим в Малашевцы, вскоре все наши отношения с сельсоветом мы оформим документально. А для тернополян главное, что мусор из города вывозят, проблема мусора решена», – подытожил городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября заместитель городского председателя Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ заявил, что с 1 октября коммунальные службы прекращают вывоз мусор на Малашевскую мусорную свалку.

Он также сообщил, что горсовет рассматривает несколько вариантов других свалок, на которые планируется вывозить отходы. При этом конкретных населенных пунктов чиновник не назвал, только заметил, что речь идет о паспортизованных полигонах, которые имеют все необходимы разрешения и возможность принимать мусор из Тернополя.

Справка УНИАН. В Тернополе с 2009 года существует проблема с вывозом и утилизацией мусора.

Конфликт между городской властью Тернополя и общиной села Малашевцы, возле которого находится свалка, куда вывозится мусор из города, продолжается с 1 августа 2009 года. В тот день жители прилегающих сел к Малашевской мусорной свалке перекрыли дорогу на полигон.

Тернопольская ОГА, горсовет и община села Малашевцы подписывали меморандумы о взаимопонимании по поводу урегулирования спорных вопросов функционирования мусорной свалки.

По истечении сроков действия меморандумов жители Малашевцев вновь перекрывали дорогу на свалку.

Летом 2011 года Тернопольский городской совет выделил каждому жителю Малашевцев по 2 тыс. грн. на оздоровление, после чего срок соглашения о вывозе мусора на полигон был продлен до 1 октября.

Малашевская мусорная свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится в 2-ом поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не в состоянии выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ из свалки в продуктивный водоносный слой.