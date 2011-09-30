Эксперты: пошлины на экспорт подсолнечного масла приведут к снижению закупочных цен на сырье

Введение экспортных пошлин приведет к сокращению объемов экспорта подсолнечного масла, рапса и сои из Украины, а также к снижению внутренних закупочных цен на сырье, что негативно скажется на рентабельности аграриев, которые уже страдают от пошлин на зерновые.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, многие компании отмечают убыточность производства зерновых в текущем году. С другой стороны, введение новых пошлин позитивно отразится на соблюдении севооборота компаниями, которые планировали выращивать исключительно высокорентабельные культуры.

Как считают аналитики, введение пошлин в 2012 году может негативно отразиться на рентабельности таких крупных игроков, как Landkom, KSG Agro, «Агротон».

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины предлагает продлить действие экспортных пошлин на зерно до 1 января 2013 года и ввести их на подсолнечное масло.

Соответствующее предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и торговли и размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, на экспорт подсолнечного масла предлагается установить пошлину 10% от таможенной стоимости товара, но не менее 84 евро за тонну, на сою - 12%, но не менее 33 евро за тонну, на рапс - 9%, но не менее 15 евро за тонну.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.