В Хусте на Закарпатье открыта дамба для защиты населения от наводнений

В городе Хуст Закарпатской области состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию объекта «Реконструкция защитных дамб р.Тиса и р.Хустец для защиты города Хуст».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в мероприятии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, председатель Государственного агентства водных ресурсов Василий СТАШУК, председатель областной государственной администрации Александр ЛЕДИДА, председатель областного совета Иван БАЛОГА, мэр города Хуст Владимир КАЩУК.

Как отметил В.БАЛОГА, последствия паводков 1998 и 2001 года, когда значительная часть города Хуст была затоплена водами реки Тиса, наглядно показала необходимость усиливать безопасность этого региона.

«Основа нашей жизни – это безопасность человека. Мне приятно, что введение в эксплуатацию дамб позволит защитить людей от паводков», - сказал председатель МЧС.

В свою очередь В.СТАШУК добавил, что данный объект позволит защитить 250 домов города Хуст. В общей сложности же в Закарпатской области запланировано ввести еще 22 гидротехнических объекта.

Данный гидротехнический объект состоит из 3 защитных земляных дамб и берегоукреплений, которые будут защищать нижнюю часть города. Общая длина дамб составляет 2,69 км. Для организации поверхностного стока предусмотрено обустройство двух трубчастых водовыпусков и одной передвижной насосной станции. Общая стоимость проекта – 15,6 млн. грн.

В 2010 году было начато строительство и реконструкция защитных дамб, а в сентябре текущего года – успешно завершено. Эти мероприятия предусматривались Программой комплексной противопаводковой защиты в бассейне р.Тисы в Закарпатской области.