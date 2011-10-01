В воскресенье будет облачно, без осадков

Завтра, 2 октября, в Украине сохранится облачная погода, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой кратковременный дождь ожидается лишь в восточных областях, ночью в Крыму, а днем в Черниговской и Сумской областях.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, днем 13-18°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый.

Температура ночью по области 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Сегодня, 1 октября, температура воды в Черном море 18-20°, в Азовском море 16-19°, в районе Геническа 15°; в Днепре возле Киева - 15°.