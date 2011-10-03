Nemiroff планирует увеличить долю в премиум-сегменте до 58%

Компания Nemiroff планирует по итогам первого полугодия 2012 года на 13% увеличить долю в премиум-сегменте – до 58%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Наблюдательного совета компании Nemiroff Александр ГЛУСЬ во время презентации новой эко-водки премиального сегмента Nemiroff Distinct.

«По итогам 2010 года компания Nemiroff является лидером алкогольного рынка в сегменте премиям и суперпремиум. К середине 2012 года, благодаря Nemiroff Distinct, мы планируем укрепить лидерские позиции и увеличить долю в премиум-сегменте с 45% до 58%. Также мы поставили перед собой цель поддержать столь важную сегодня тенденцию по разработке эко-продуктов», - сказал А.ГЛУСЬ.

По его словам, новая эко-водка изготавливается из спирта класса «Люкс» и артезианской воды из сверхглубоких скважин с добавлением экстракта алоэ. Nemiroff Distinct выпускается в бутылках емкостью 0,5 и 0,7 л, предполагаемая розничная цена водки Nemiroff Distinct в Украине составит 71 грн. за бутылку 0,5 л и 95 грн. за бутылку 0,7 л, также планируется выпускать новую водку в сувенирной упаковке.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг - один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Производственные мощности компании - 2 ликероводочных завода - расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Разлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал разлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 28 позиций, продукция поставляется в 72 страны мира. Основные торговые марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff «Оригинальный», «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.

По итогам 2010 года Nemiroff Холдинг увеличил объем продаж продукции до 473,6 млн. долл., что на 13,6% или на 56,8 млн. долл. больше показателя 2009 года. Объем реализованной продукции международного бренда Nemiroff составляет 8,29 млн. далл, что на 3% больше прошлогоднего показателя.