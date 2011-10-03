Nemiroff планирует поставки продукции в Индию

Компания Nemiroff планирует в октябре-ноябре 2011 года начать поставки продукции в Индию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета компании Nemiroff Александр ГЛУСЬ.

«Мы планируем в октябре-ноябре начать поставку продукции в Индию. Это огромный рынок, это рынок, над которым мы работали три года только с целью найти партнера, с которым можно покрыть всю территорию. Мы такого партнера нашли и планируем выходить на этот рынок», - сообщил А.ГЛУСЬ.

По его словам, первых полгода будет проводиться тестирование рынка относительно предпочтений потребителей, после чего, уже зная потребности этого рынка, будут строиться дальнейшие маркетинговые планы. «Первые поставки водки будут осуществляться как эконом-сегмента, так и премиального сегмента», - добавил А.ГЛУСЬ.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг - один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Производственные мощности компании - 2 ликероводочных завода - расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Разлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал разлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 28 позиций, продукция поставляется в 72 страны мира. Основные торговые марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff «Оригинальный», «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.

По итогам 2010 года Nemiroff Холдинг увеличил объем продаж продукции до 473,6 млн. долл., что на 13,6% или на 56,8 млн. долл. больше показателя 2009 года. Объем реализованной продукции международного бренда Nemiroff составляет 8,29 млн. дал., что на 3% больше прошлогоднего показателя.