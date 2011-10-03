В Украине сдано в аренду 17,3 млн. га земли на 5,9 млрд. грн. – Госземагентство

По состоянию на 1 октября 2011 г., в Украине владельцы земельных паев заключили 4,6 млн. договоров аренды земельных участков на площадь 17,3 млн. га на общую сумму 5,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, средний размер арендной платы в год составляет 338,5 грн. за 1 га.

При этом среди форм платы за аренду земельных паев преобладает натуральная (65,5%).

По данным ведомства, на сегодня фактически уплачено за аренду земельных паев 3,4 млрд. грн., что составляет 57,7% от общей суммы заключенных договоров.