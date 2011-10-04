В Румынии и Аргентине прошли землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в румынском уезде Вранча в 05.40 по местному времени, сообщает РИА «Новости».

"Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров. Последний раз землетрясений такой силы было зафиксировано в 2009 году. Землетрясения в уезде Вранча - привычное явление", - сказала журналистам пресс-секретарь Национального института исследования физики земли Мирча РАДУЛЯН.

Подземные толчки были такой силы, что их ощущали даже жители румынской столицы - города Бухарест.

По заявлению местной полиции, никаких разрушений не зафиксировано.

Уезд Вранча располагается поблизости от Северокарпатского хребта и является самым сейсмоопасным районом в Румынии.

Также, землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 490 километрах к северо-западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Эпицентр подземного толчка располагался в 36 километрах на юго-запад от города Анатуйя в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Очаг залегал на глубине 578 километров.