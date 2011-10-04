Рада ограждена более чем 2-метровым забором

Около полутора тысячи аграриев пикетировали Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, у участников акции плакаты с надписями: «Нет – уничтожению села», «Будет село – будет Украина», «Бюджет селянам, а не олигархам».

Также участники пикета держат огромные вилы и косу.

По словам пикетчиков, именно такими орудиями им теперь приходится пользоваться из-за недофинансирования сельского хозяйства.

Участники акции, в частности, выступают против отмены пошлины на экспорт зерновых культур и требуют «закончить эксперименты над сельским хозяйством».

Они встретили премьер-министра Николая АЗАРОВА возгласами «Позор!» и «АЗАРОВА в отставку!».

Сейчас пикетчики направились к зданию Верховной Рады.

Возле Верховной Рады Украины установлено еще одно заграждение, который ограждает парламент и осложняет проход к зданию.

Заграждение установлено со стороны Мариинского дворца (обзорной площадки).

Как стало известно, заграждение было установлено около четырех дней назад, чтобы помешать захвату площади перед парламентом, как это произошло во время митинга воинов-афганцев 20 сентября.

Таким образом, Верховная Рада с одной стороны полностью ограждена более чем 2-метровым забором. На его воротах висит большой амбарный замок.