На выставке «Sweets and Bakery Ukraine» будет представлено самое большое в Украине печенье

Сегодня в рамках 17-й специализированной выставки кондитерской и хлебопекарской промышленности «Sweets and Bakery Ukraine» будет представлено самое большое в Украине печенье, изготовленное в форме кукушки.

Как сообщили УНИАН в проекте «Зозулица», акция будет реализована при поддержке информационного центра «Украина 2012». Украинская история и традиции, которые олицетворяет собой неофициальный талисман Евро-2012 - свистулька Зозулица, соединятся с ведущим и неотъемлемым символом Украины - хлебом.

Размеры печенья в форме кукушки позволят установить рекорд Украины. Сразу после презентации состоится церемония фиксации рекорда и внесение печенья в Книгу рекордов Украины. На протяжении выставки все желающие смогут увидеть печенье-рекордсмен в экспозиции проекта «Зозулица».

Главными гостями церемонии установления рекорда станут воспитанники детского дома Киевской области, которые организованно будут доставлены на выставку. Сразу после представления большой Зозулицы из хлеба для детворы (ориентировочно 100 детей) в конференц-зале проект «Зозулица» организует и проведет просветительско-воспитательное мероприятие с участием известного спортсмена Дениса СИЛАНТЬЕВА, певицы кати ЧИЛИ, дизайнера-модельера и участницы реалити-шоу «Холостяк» Илоны КУЦ, а также фольклорной группы «Буття», музыкантов Максима БЕРЕЖНЮКА и Данилы ДАНИЛЕЙКО.

Во время мероприятия дети познакомятся с давней историей Украины, узнают об украинских символах, оберегах, в частности, Зозулице, споют и станцуют под сопровождение народных музыкантов, а также обсудят важность спорта в жизни каждого человека и значимость европейского футбольного первенства в следующем году.

Для маленьких гостей проект «Зозулица» инициирует среди компаний - участниц выставки сбор сладостей. Их дети получат после окончания акции. Благодаря коллективным усилиям профильных компаний дети получат сладкие сувениры.

Акцию также поддержит издательство «Саммит-книга», которое в дополнение к сладостям подарит детям интересные книжки.

Проект «Зозулица» надеется, что благодаря совместным усилиям и неравнодушию состоится настоящий праздник украинских духа, хлебных традиций и спортивных побед, говорится в сообщении.