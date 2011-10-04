На Прикарпатье почти 500 гнезд аистов поднимут с электроопор на металлические платформы

В Ивано-Франковской области почти 500 гнезд аистов, которые свиты птицами на действующих опорах распределительных линий электропередач, поднимут на металлические платформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Прикарпатьеоблєнерго». По предоставленной информации, электроснабжающее предприятие таким образом начало реализовать природоохранную программу «Аисты».

В настоящее время на территории Ивано-Франковской области энергетики планируют поднять почти 500 гнезд аистов, которые расположены на деревянных и железобетонных опорах электролиний напряжением 0,4 кВ. «Гнезда на опорах представляют угрозу и для аистов, и для надежного энергоснабжения региона, - отмечает технический директор ПАО «Прикарпатьеоблэнерго» Олег СЕНИК. - Молодые птицы, вылетая из гнезд, часто травмируются от столкновения с электролиниями. Следствием этого является смерть или увечье птиц, замыкание в электросети, обрывы линий электропередач и сбои в электроснабжении. В дождливую погоду гнездо провоцирует дополнительные потери электроэнергии. Поэтому аистовые гнезда на опорах распределительных линий электропередач (0,4 кВ) поднимают на специальные металлические платформы, что уменьшает экономические потери и снижает смертность среди птиц».